Projeto habitacional em Presidente Figueiredo é investigado por desmatamento ilegal

Manaus/AM - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil para investigar denúncias de desmatamento em uma área destinada à construção de um conjunto habitacional com previsão de 300 moradias no município de Presidente Figueiredo. A apuração está a cargo da 1ª Promotoria de Justiça local e teve início a partir do procedimento preparatório nº 121.2024.000019.

