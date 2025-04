Ministério Público do Amazonas convoca mais sete aprovados em concurso público

Manaus/AM - Mais sete candidatos aprovados no concurso público do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) foram convocados para apresentação entre os dias 28 de abril e 7 de maio. A convocação, assinada pela procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, foi publicada na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial do MP (Dompe).

Conforme o edital nº 01/2023, os convocados devem encaminhar a documentação exigida para o e-mail institucional [email protected]. O envio dos documentos é parte do procedimento necessário para a nomeação e posse nos cargos efetivos do quadro de servidores do órgão.

A chamada contempla cinco candidatos ao cargo de agente de apoio administrativo e dois ao cargo de agente técnico contador. Dentre os convocados, duas vagas são destinadas a candidatos negros e uma a candidato com deficiência, conforme as regras de cotas previstas no certame.

O concurso, realizado em março de 2024, registrou mais de 35 mil inscritos para cargos de níveis médio e superior. Além das vagas ofertadas inicialmente, também foi formado um cadastro de reserva para futuras nomeações, de acordo com a necessidade do MPAM.