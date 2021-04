Programa 'Leite do Meu Filho' é normalizado em Manaus

Manaus/AM - Foi anunciada nesta quinta-feira (15), que a partir da próxima segunda-feira (19), o fornecimento integral dos produtos do programa de nutrição infantil “Leite do Meu Filho” estará regularizado com o fornecimento, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a todas as faixas etárias beneficiadas. No mês de março, a distribuição de um dos itens do programa, o composto lácteo “Leite Ninho fases 3+”, destinado a crianças de três a quatro anos e 11 meses, precisou ser temporariamente interrompida.

Os beneficiários dessa faixa etária receberão o acumulado dos dois meses, totalizando oito latas de leite para cada criança desse grupo.

Agendamento

A previsão é que nos próximos dez dias sejam entregues 16.378 kits com quatro latas de leite cada, em um total de 65.512 latas de Leite Ninho 3+, de acordo com o agendamento que está sendo feito pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Semsa. Os responsáveis pelas crianças devem consultar no link https://bit.ly/3adzGgQ a data programada para receber os produtos.

A diretora do Departamento de Atenção Primária da Semsa, enfermeira Sonja Farias, esclarece que a entrega será de acordo com o agendamento feito pelo sistema.

“Pedimos aos pais e aos responsáveis pelas crianças que observem em qual data deverão ir a uma das centrais de atendimento. Não adiantará ir antes. Se perder o prazo, poderá ir em outra data, mas não antecipadamente”, explicou.

A diretora enfatizou ainda que a entrega acumulada será apenas para os beneficiários do leite Ninho 3+, porque a interrupção ocorreu apenas para esse produto. “Quem deixar de buscar em algum período por esquecimento ou decisão de não ir, não receberá retroativo”, alertou Sonja.

A Semsa reforça que os demais produtos que fazem parte do Programa como o Nestogeno 1, para crianças de zero a seis meses, e Nestogeno 2, para as que estão na faixa etária de seis meses a três anos, seguem sendo fornecidos normalmente nas centrais de atendimento, no horário de 8h às 16h30.

A entrega dos produtos do “Leite do Meu Filho” às famílias das crianças beneficiárias é feita nas centrais de atendimento do programa, que funcionam no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, 2.985, bairro Cidade Nova, zona Norte, e na rua Comandante Paulo Lasmar, s/nº, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona Oeste de Manaus.