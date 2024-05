Cemitérios recebem mais de 450 mil pessoas no Dia das Mães em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 450 mil pessoas passaram pelos cemitérios e quatro campos-santos rurais e participaram de uma programação especial, neste domingo (12), no Dia das Mães, em Manaus.

Os campos-santos da cidade receberam melhorias para receber o público que foi prestar homenagens aos seus entes queridos.

“Nós intensificamos o nosso serviço, porque o serviço já é contínuo, mas nessa última semana nós trabalhamos fortemente em todos os cemitérios de Manaus para receber o público neste domingo de forma humanizada. É uma determinação do prefeito David Almeida, do nosso secretário Sabá Reis e nós estamos com toda a equipe da Semulsp e outras demais secretarias para atender a população”, ressaltou o subsecretário de gestão da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Altevir Moreira.

De acordo com o subsecretário, durante todo o domingo foi realizada uma força-tarefa de mil servidores municipais para garantir a segurança e o atendimento humanizado as mais de 450 mil pessoas que passaram pelos cemitérios para prestar suas homenagens.

A programação foi até as 18h e contou com a celebração de missas, cultos e cânticos, em horários programados em todos os cemitérios, com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizando a distribuição de mudas; a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), atuando no ordenamento do comércio no entorno dos cemitérios municipais, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que esteve organizando o trânsito nas redondezas dos espaços.