Professora da Ufam é eleita para a Academia Amazonense de Música

Manaus/AM - A professora aposentada Rosemara Staub de Barros, da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas (FAARTES/UFAM), tomará posse, no dia 26 de novembro, como membro efetivo da Academia Amazonense de Música. Ela ocupará a cadeira nº 33, que tem Klinger de Souza Araújo como patrono. A propositura do nome da professora foi apresentada pelo maestro Cláudio Silva de Abrantes e aprovada em plenária pelos demais “imortais”.

Rosemara Staub é docente titular da Ufam, lotada desde 1990 na Faculdade de Artes, e atua como pesquisadora do Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES) - IES Associada Ufam/UEA e do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA).

Possui doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP - 2002), Mestrado em Artes (Música) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 1996) e graduação em Educação Artística (Música) pela Faculdade de Artes Santa Marcelina (1980/1982).

É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Música na Amazônia e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos de Criação em Arte. Na pesquisa, têm experiência na área de Artes, com ênfase em Arte-Cultura, Arte-Educação, Artes Visuais e Educação Musical, atuando, principalmente, nos temas de pesquisa: Processos de Criação, Crítica Genética, Arte-Educação, Semiótica da Cultura e Educação Musical.

Durante sua carreira profissional, foi Coordenadora Acadêmica (pro-tempore) da FAARTES (04 a 05/2017); coordenou as turmas de primeira licenciatura em Música do Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica (PARFOR) no interior do Amazonas (2010/2017); coordenou o curso de Música da UFAM (2012/2013) e o Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (2010/2012); foi diretora da FAARTES (2017/2021) e presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM - 2020/2021). É membro associada na SBPC, ABEM, FLADEM, ANPPOM, ABET, MANUSCRÍTICA e FAEB.