Procon-AM lança formulário online para receber denúncias de Planos de Saúde

Manaus/AM - Denúncias sobre reajustes abusivos nos valores de planos de saúde ou má prestação de serviço podem ser denunciados ao Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por meio de um formulário lançado hoje (19), no site da instituição

Após reuniões com grupos de “mães atípicas”, o Procon-AM criou o formulário para encurtar e agilizar o contato entre estas e os Departamentos de Fiscalização e Jurídico que estarão a postos para atender prioritariamente essas demandas, sem que os consumidores precisem se deslocar até a sede do órgão.



Para o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, o formulário on line, além de derrubar barreiras de acesso, irá contribuir para que o atendimento seja mais rápido e individualizado para cada pessoa. “Teremos disponíveis dados detalhados das especificidades de cada caso, para que o Procon-AM possa trabalhar de forma mais eficiente defendendo o direito à saúde, respeito e dignidade e garantindo atendimentos, guias, tratamento, terapias entre outros serviços que estas crianças que possuem plano de saúde no Amazonas têm direito”, afirma.



Para realizar ou atualizar a denúncia, os pais devem acessar o site www.procon.am.gov.br e preencher os dados com atenção, e com o máximo de detalhadamente possível. O denunciante deve estar ciente e concordar que os dados poderão ser disponibilizados aos demais órgãos públicos competentes para a solução das demandas apontadas visto que os dados solicitados são sensíveis e amparados pela LGPD -Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.

O Procon-AM informa também que se faz necessária para formalização do procedimento a juntada via e-mail, de todos os documentos comprobatórios dos fatos alegados no preenchimento do formulário, que deve ser enviado com a cópia preenchida e assinada.

Para dúvidas e suporte técnico sobre as resoluções do formulário, entrar em contato com o Departamento de Fiscalização do Procon-AM através do e-mail: [email protected] , ou pelo telefone: (92) 3215-4009 ou (92) 3215-4010.