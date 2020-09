Porto da Ceasa tem movimentação intensa e fila gigantesca neste sábado

Manaus/AM - Com o feriado prolongado a movimentação no Porto da Ceasa, zona Sul, é intensa desde a madrugada deste sábado (5).

Segundo os agentes portuários, ontem cerca de mil veículos passaram pelo local e até às 10h de hoje cerca de 700 carros particulares embarcaram nas balsas.

Uma fila extensa de carros aguardava para entrar no porto desde as primeiras horas da manhã. O principal destino dos usuários é o município de Careiro da Várzea.

Estão operando 7 balsas que levam cerca de 40 a 50 carros. Já as lanchas estão funcionando com apenas 50% da capacidade respeitando o distanciamento social e os transportes devem continuar até as 18h.