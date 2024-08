Palco Alternativo prolonga festa nas três noites do Festival de Cirandas em Manacapuru

Manaus/AM - As celebrações do 26º Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas, vão muito além das competições acirradas na arena do Parque do Ingá. Para garantir que o clima festivo continue pela madrugada adentro, em mais um ano terá o Palco Alternativo.

Com uma programação diversificada, o espaço musical, localizado ao lado da Rodoviária de Manacapuru, prolongará a festa durante as três noites do festival, proporcionando ao público uma maratona de shows que só termina ao amanhecer.

A programação do Palco Alternativo vai se iniciar sempre à meia-noite, logo após o encerramento das apresentações das cirandas. Na sexta-feira (30), a festa começa com Drika Moreno e Banda, que trará um repertório repleto de sucessos regionais. Em seguida, de 1h30 às 3h, o cantor Guto Lima assume o palco, aquecendo o público para a energia envolvente da Banda Xiado da Xinela, que se apresenta de 3h às 5h, e fecha a primeira noite.

No sábado (31), Dieguinho Damasceno dará início à noite, seguido por Ricardo Mendes de 1h30 às 3h, que promete agitar o público com seu talento. A madrugada continua com Mikael e Banda de 3h às 5h, que garantirá que ninguém fique parado até o amanhecer.

No domingo (1º/09), último dia do festival, o encerramento do Palco Alternativo será em grande estilo. A Banda Xote Vip abre a programação de 0h às 01h15, seguida por Banda Prime das 1h30 às 3h, e a festa se encerra com a da Banda Rabo de Vaca, de 3h às 5h, sendo uma das apresentações mais aguardadas pelo público.

No Cirandódromo

Antes das atividades do Palco Alternativo se iniciarem, as cirandas Tradicional, Flor Matizada e Guerreiros Mura apresentam espetáculos grandiosos sempre a partir das 21h30, no Cirandódromo. A primeira noite do festival (30/08) será marcada pela apresentação da Ciranda Tradicional, com o tema “Marangatu: Uma Odisseia Amazônica”. No sábado (31/08), é a vez da Ciranda Flor Matizada, com “O Alvorecer Matizado: Um Voo pela Vida”. E no domingo (01/09), a Ciranda Guerreiros Mura encerra o festival com o tema “Sob o Véu de Iacy”.

O Festival de Cirandas de Manacapuru por mais um ano expande as possibilidades de diversão com o Palco Alternativo. Com essa iniciativa, o Governo do Amazonas garante a valorização da música local, dando espaço para artistas da região e permitindo que a alegria continue por toda a madrugada.