Pagamento antecipado do Auxílio Estadual de novembro acontece hoje

Manaus/AM - O Governo do Amazonas antecipou o pagamento do Auxílio Estadual do mês de novembro para esta quarta-feira (8). A medida repete o que já havia sido feito em outubro.



A antecipação do Auxílio Estadual contempla os quase 300 mil beneficiários dos 62 municípios do Amazonas atendidos pelo benefício e deve injetar cerca de R$ 45 milhões no comércio local.



“Essa é uma forma de ajudar, sobretudo, aquelas famílias que estão nos lugares mais distantes do estado do Amazonas e que estão sofrendo de maneira muito contundente os efeitos dessa estiagem”, disse o governador.