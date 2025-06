Ônibus atinge árvore enquanto motorista dirigia e passava troco no Colônia Antônio Aleixo

Ele colidiu com uma árvore na calçada e por pouco não invadiu um imóvel. Apesar do susto, a informação é de que ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, no momento do acidente o ônibus fazia uma curva ao mesmo tempo em que o condutor recebia o valor da passagem de um usuário, uma vez que o coletivo não tem o cobrador.

Manaus/AM - Um ônibus da linha 085, que faz rota para o bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste, colidiu com uma árvore nesse domingo (8), depois do motorista perder o controle do veículo enquanto tentava passar troco para um passageiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.