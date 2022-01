Ômicron vai se tornar variante predominante no Amazonas nos próximos dias, diz FVS

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde está em alerta com a Ômicron e acredita que é uma questão de tempo para que a nova cepa seja a responsável pela maioria de casos da covid no Amazonas, se não for. Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a variante é de alta transmissibilidade e ressalta que cada infectado pode transmitir o vírus para outras 206 pessoas. Tatyana explica que, por se tratar de uma variante de preocupação em termos de transmissão, a tendência é que nas próximas semanas a Ômicron seja a variação do vírus predominante no estado.



“Todos nós sabemos que agora em janeiro tivemos a introdução da variante Ômicron, que essa variante Ômicron é o principal motivo do avanço na aceleração de casos", pontua a representante da FVS. Por enquanto não há registro de pessoas internadas com a nova variante, mas o número de infectados vêm crescendo assustadoramente nos últimos dias: “Nenhum caso foi internado, mas ainda precisamos saber o quanto temos aqui, e agora”, afirma. Por conta disso, a FVS enviou cerca de 600 amostras de material positivo para covid, para ser analisada na Fiocruz, por meio do sequenciamento genômico. Após os resultados, será possível dizer se o “boom” de casos que o Amazonas, sobretudo Manaus, tem enfrentado com quase 3 mil novos infectados por dia está ocorrendo por conta da disseminação da variante.

