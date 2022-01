Matrículas para novos alunos do EJA iniciam nesta segunda-feira no Amazonas

Manaus/AM - A Educação de Jovens e Adultos (EJA) inicia na segunda-feira (17), o prazo de matrículas para novos alunos. As inscrições são realizadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do site matriculas.am.gov.br, ou presencial, na secretaria de qualquer escola da rede pública estadual.



Para realizar a matrícula na EJA, é requisito que o candidato tenha a idade mínima de 15 anos completos, para 1º e 2º segmentos, e de 18 anos completos, para o 3º segmento. O 1º segmento corresponde aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e o 2º segmento, aos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). O 3º segmento equivale ao Ensino Médio. Os documentos necessários são: • comprovante de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida;

• histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

• certidão de nascimento (original e cópia);

• certidão de casamento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade;

• comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• cartão de vacinação (cópia); e

• duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.



A modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos está presente em quase todo o Amazonas, com exceção dos municípios de Anamã, Guajará, Ipixuna e Juruá. No total, são 66 escolas na capital, Manaus, e 124 escolas espalhadas pelo interior do estado, totalizando 190 escolas que ofertam a modalidade.





