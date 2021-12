Nível do Rio Negro sobe 15 centímetros em dois dias no Amazonas

Em novembro o nível subiu 1,52 metros, atingindo a cota de 20,97 metros. O rio voltou a subir no dia 6 de novembro, totalizando 24 dias de subida no mês passado.

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 9 centímetros nesta quinta-feira (2), atingindo a cota de 21,12 metros no Amazonas. Nos dois primeiros dias de dezembro, o nível já subiu cerca de 15 centímetros.

