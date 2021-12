Nível do Rio Negro sobe 1,52 metros no mês de novembro no Amazonas

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 1,52 metros no mês de novembro, atingindo a cota de 20,97 no Amazonas. O nível do rio voltou no dia 6 de novembro, totalizando 24 dias de subida em novembro.

Dezembro já iniciou com 6 centímetros a mais no nível do rio, atingindo 21,03 metros.

A cheia histórica do Amazonas atingiu cerca de 30,02 metros, deixando famílias ficaram desabrigadas, ruas alagadas, e comércios comprometidos.

Por conta da cheia, a Defesa Civil construiu cerca de 13 mil pontes na capital.