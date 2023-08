Nacional faz 'brincadeira' de mau gosto após morte de Deon, do Bahia de Feira

Na internet, o Nacional foi duramente criticado e os torcedores do Bahia de Feira pedem por punição severa. Em nota, o Nacional disse que "não teve intenção alguma de atrelar a morte recente do atleta". Além disso, o clube informou que reconhece que "a postagem não foi adequada mas, não foi intencional".

Deon tinha 36 anos e morreu na quarta-feira (09) após sofrer um infarto no campo durante o treino do Bahia. A partida entre o time bahiano e o Nacional estava marcado para este sábado (12), mas foi adiado para esta segunda (14), às 18h (horário de Manaus).

Manaus/AM - Os jogadores do Nacional-AM fizeram uma 'brincadeira' de mau gosto após o treino, neste domingo (13), na Arena Cajueiro, na Bahia. Eles simularam um defunto no mesmo campo em que há 4 dias morreu o atacante Deon, do Bahia de Feira, adversário do time amazonense nas oitavas de final pela Série D do Brasileirão.

