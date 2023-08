Deon, do Bahia de Feira, morre durante treino; time joga contra Nacional neste sábado

"O Nacional Futebol Clube manifesta profundo pesar pelo falecimento do atleta Deon, do Bahia de Feira. Ídolo do nosso adversário nas oitavas de final da série D, o camisa 9 faleceu durante o treino desta quarta-feira (9).

Em nota, o Nacional lamentou o falecimento do atleta e se solidarizou com amigos e familiares. Confira na íntegra;

O atacante do Bahia de Feira, Deon, morreu ao passar mal durante o treino desta quarta-feira (09), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Ele tinha 36 anos e sofreu um infarto no campo, segundo informações divulgadas pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

