Mutirão realiza 178 atendimentos para pacientes do SUS no Amazonas

Manaus/AM - O ‘Dia E – Ebserh em Ação’, mutirão do Agora Tem Especialistas, foi realizado neste sábado (05) pelo Ministério da Saúde em todos os hospitais universitários federais, que são 100% SUS.

Com foco em áreas prioritárias do programa – como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher -, a mobilização nacional foi destinada a atender milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para os quais serão realizadas 10,3 mil cirurgias eletivas, consultas e exames previamente agendados.

No Amazonas, pacientes que aguardavam por procedimentos especializados foram atendidos no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-Ufam), em Manaus. No estado, 178 atendimentos estão agendados em diversas especialidades, sendo 33 cirurgias e 145 exames.

Os mutirões fazem parte de um conjunto de ações do Agora Tem Especialistas, que visa ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, reduzindo a fila de espera por serviços especializados.