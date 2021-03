Municípios do Amazonas afetados pela enchente terão vacinação garantida

Mesmo com a enchente afetando fortemente boa parte dos municípios do Amazonas, a distribuição de vacinas contra a Covid-19 continua sendo matida. Até o momento, mais de 129 mil doses foram distribuídas para os 19 municípios avaliados pela Defesa Civil como os mais propensos a registrarem maiores danos provocados pela subida dos rios.

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o número de doses repassadas aos municípios nas calhas do Juruá, Purus e Madeira chegam a 129.150 doses. A quantidade de vacinas aplicadas nas cidades dessas calhas – com mais de 23 mil famílias em áreas afetadas - conforme o “vacinômetro”, foram 48.524, correspondendo a 69,2% do público prioritário (profissionais de saúde, indígenas aldeados e idosos) recebendo a primeira dose e 21,7% a segunda dose.

A distribuição das vacinas é de responsabilidade da FVS, organizando em conjunto com os municípios a logística de entrega dos imunizantes, seja por via aérea, fluvial ou terrestre.

O secretário executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Cássio Espírito Santo, destacou a parceria com as equipes municipais para garantir o seguimento da campanha de vacinação.

“Não é porque a população está com a dificuldade da cheia que ela vai deixar de ser vacinada. As equipes dos municípios estão percorrendo de casa em casa, cumprindo suas metas e vacinando toda a população dentro das faixas etárias”, afirmou o secretário.