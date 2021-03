Amazonas registra 34 novos óbitos por covid-19; casos ultrapassam 332 mil

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº de 346, traz o diagnóstico de 541 novos casos de Covid-19, totalizando 332.309 casos da doença no estado, até esta segunda-feira (15).

Segundo o boletim, foram confirmados 34 óbitos por Covid-19, sendo 15 ocorridos no dia 14/03 e 19 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.573 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (14), foram registrados 15 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta, ainda, que 36.929 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,11% dos casos confirmados ativos.

Dos 332.309 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (15/03), 153.510 são de Manaus (46,19%) e 178.799 do interior do estado (53,81%). Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.199 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, os 61 municípios têm óbitos confirmados, totalizando 3.374.