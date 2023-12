Morre Marquinhos Azevedo, o Tripa do Boi Caprichoso

Marquinho era integrante do Caprichoso desde a década de 80 e em 1990 se tornou o Tripa do boi. Ele passou o cargo ao filho em 2017, mas continuava trabalhando na confecção do boi para os festivais.

A morte de Marquinho surpreendeu a todos, já que horas antes, ele teria chegado a fazer uma live durante uma comemoração com os irmãos e amigos na casa do Rei Brincando.

