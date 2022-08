Morre ex-vereador do Manaquiri, Pedro Santos aos 56 anos

O prefeito de Manaquiri, Jair Souto, lamentou a morte do ex-parlamentar. "Meu amigo Santos, homem do bem, honesto, leal, nossa parceria foi forte, sempre ao meu lado na alegria e na tristeza, e o nosso último encontro recentemente está guardado aqui no meu coração, era uma despedida, só não sabíamos. Obrigado parceiro, sua amizade foi meu presente, você irá fazer tanta falta! Saiba que seu legado será sempre lembrado por todos nós", disse o prefeito que decretou 3 dias de luto oficial na cidade em pesar pela morte de Santos.

Santos estava internado na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) desde a semana passada, e foi a óbito por volta das 5h30 da manhã.

