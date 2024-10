Marinha envia navio com médicos e fuzileiros navais para atender vítimas em Manacapuru

Segundo o governo do Amazonas, até a noite desta segunda-feira (7), foram confirmadas 10 vítimas, sendo 9 com ferimentos leves atendidas em um hospital e uma criança de 6 anos que encontra-se desaparecida.

A embarcação está em deslocamento com uma equipe médica e fuzileiros navais. "O foco das ações nesse primeiro momento será o resgate de possíveis vítimas na calha do rio ou próxima à margem.”, disse a Marinha.

Manaus/AM - A Marinha do Brasil informou que enviou o Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas” para Manacapuru, para auxiliar vítimas do deslizamento de terra no Porto da Terra Preta.

