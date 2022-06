Mais de 430 atendimentos de saúde foram realizados durante Festival de Parintins

Manaus/AM - Cerca de 435 atendimentos foram realizados em dois dias do Festival de Parintins, no Amazonas. Do total, 159 foram registrados nas últimas 24h, 62 atendimentos foram contabilizados no Hospital Jofre Cohen, 39 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 58 nos ambulatórios dos bumbás Garantido e Caprichoso, sendo 26 na área do Caprichoso e 32 no Garantido, chegando ao total de 80 pacientes socorridos nos dois dias de Festival.

Entre as ocorrências mais frequentes desde o início do Festival, estão administração de medicação (57,3%), curativo (12,2%), aferição de pressão (8,5%), raio-X (9,2%), exame laboratorial (2,4%), teste de glicemia (1,0%), e outros exames (9,2%).

Dos registros nos ambulatórios instalados dentro do Bumbódromo, a maioria dos atendimentos aos brincantes e trabalhadores é referente à fadiga, cefaleia, desidratação e náuseas. Os dados apontam que 49,7% dos pacientes atendidos nas estruturas de saúde, na sexta-feira, são de residentes de Parintins, 36,6% são turistas nacionais, 0,3% turistas internacionais, 7,8% trabalhadores do evento e 5,6% outros.

Estrutura

Para o atendimento de saúde durante as apresentações de Garantido e Caprichoso, foram instalados no Bumbódromo dois ambulatórios (Azul e Vermelho) com seis leitos, sendo dois deles com equipamentos de Suporte Avançado de Vida. Para atender aos ambulatórios, foi implantada farmácia/almoxarifado satélite, com insumos e medicamentos necessários para assistência à população.

E para os eventos de saúde ocorridos na área externa do Bumbódromo, os locais de atendimento são a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h e o Hospital Jofre Cohen, que possui 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entregues pelo Governo do Estado em outubro de 2021.

Além dos ambulatórios, três ambulâncias estão atuando no suporte às ações de saúde nas três noites do festival. Os veículos estão estacionados em três pontos estratégicos da ilha, durante o período diurno: no aeroporto Júlio Belém, em plantão de 24h; no balneário Cantagalo, localizado na comunidade do Aninga; e na Praça Digital, no centro da cidade, das 7h às 18h. No período noturno as ambulâncias permanecem no Bumbódromo, para dar suporte aos eventos de saúde durante as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido.