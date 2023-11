Lavrador é picado por cobra no Amazonas e espera 4 dias por resgate

De acordo com o Instituto Butantan, a surucucu ou surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta) é considerada a maior serpente peçonhenta das Américas e a segunda maior do mundo, atrás apenas da cobra-rei (Ophiophagus hannah).

"Saiu muito sangue. Achei que a situação poderia piorar, então eu e os dois que estavam comigo corremos em direção a estrada por mais ou menos mil metros. Mas a perna travou, foi quando o indígena que estava com a gente foi pedir a ajuda. A gente ainda tinha comida, mas no domingo ficamos por conta de palmito. Na segunda-feira a gente já estava sem água", recorda o Cícero.

Na segunda-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde solicitou ajuda dos brigadistas do Prevfogo que estavam em Manaquiri para auxiliar no resgate da vítima.

No dia 26 de outubro, Cícero e outras duas pessoas faziam a medição de um terreno às margens do rio Juma, quando o lavrador foi picado pela cobra.

Manaus/AM – O lavrador Cícero José de Oliveira, de 43 anos, foi picado por uma cobra Surucucu em uma área de mata no município de Careiro, no interior do Amazonas, e precisou esperar por quatro dias para ser resgatado.

