Kon Tsih Wang toma posse como novo desembargador do TRE no Amazonas

Manaus/AM - O advogado Kon Tsih Wang, tomou posse, nessa sexta-feira (2), como desembargador Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob comando do presidente do tribunal, desembargador Wellington José de Araújo.

Como representante do Colegiado, o desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques discursou dando boas-vindas ao novo membro da TRE, apresentando o currículo do empossado. Em seguida, a Procuradora Regional Eleitoral, Dra. Júlia Rossi de Carvalho Sponchiado, fez seu pronunciamento em nome do Ministério Público Eleitoral, seguida pela, presidente da OAB/AM Grace Anny Benayon Zamperlini.

Em seu discurso de posse, Kon agradeceu a todos os que, de alguma forma, contribuíram para sua trajetória até este ponto de vida, demonstrando, principalmente, a importância dos familiares, amigos, colegas, professores, entre muitos citados.

Wellington Araújo, proferiu discurso, no qual falou “seja muito bem-vindo ao Tribunal Regional Eleitoral, e sinta-se abraçado por todos nós. O desembargador Wellington encerrou sua fala destacando “temos certeza de que avançaremos muito e iremos mais longe com a presença do Dr. Kon Tshi Wang nesta Corte”.