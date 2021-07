Sócio e compositor do Garantido, Sandro Putnoki morre vítima de covid-19

O compositor e sócio do Garantido, Sandro Putnoki, morreu vítima de covid-19 nessa sexta-feira (2), aos 72 anos, em São Paulo.

Sandro estava internado desde o dia 20 de junho e o quadro se agravou na quinta-feira (1º) quando ele foi diagnosticado com pneumonia.

A notícia sobre o falecimento de Sandro foi divulgada no perfil do Boi Garantido. “ADEUS SANDRO PUTNOKI. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do sócio, compositor, empresário e grande amigo da nação encarnada Sandro Putnoki, nosso querido Sandrão Paulista, o eterno Perreché do Brasil.

Sandro era um dos maiores incentivadores do Festival de Parintins, em especial do Boi Garantido em toda a região sudeste do país, uma pessoa sempre disposta a estender a mão nos momentos de necessidade.

Em sua última composição ao lado dos parceiros Ivo Meirelles e Cesão Carvalho, Sandro cantou em “Cunhatã da Baixa”, o sonho de toda criança nascida em nossa região, de se tornar item do Boi Garantido.