Entrega dos cartões do Auxílio Enchente em Santo Antônio do Içá começam

Manaus/AM - Os cartões do programa Auxílio Enchente Estadual já estão sendo entregues, pelas equipes técnicas do Governo do Amazonas, em Santo Antônio do Içá. O município está sendo contemplado com 493 cartões, o que significa um aporte direto de R$ 147.900,00 na economia local. As entregas começaram nesta sexta-feira (02).

O Auxílio Enchente consiste num crédito de R$ 300 para cada beneficiário. O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.

O programa é executado pela Defesa Civil do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e outros órgãos estaduais que tenham base nos municípios. A iniciativa conta ainda com o envolvimento das prefeituras, por meio das Defesas Civis e Secretarias de Assistência Social.

Em Santo Antônio do Içá, os moradores também estão sendo contemplados com 200 cestas básicas enviadas pelo Governo do Amazonas, via Seas.

"Esse é um programa fundamental que o governador Wilson Lima criou para atender às famílias em situação de vulnerabilidade, em decorrência da cheia e da pandemia, e que também ajuda na recuperação econômica dos municípios", destaca a secretária da Seas, Alessandra Campêlo.