Justiça garante progressão e retroativos a servidor público do Amazonas

Manaus/AM- A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu, por maioria, garantir a um servidor público estadual o direito ao pagamento retroativo de reajustes salariais previstos na Lei Estadual nº 4.852/2019, além de reafirmar a obrigatoriedade da sua progressão funcional, mesmo diante da inércia administrativa. A decisão foi relatada pela Desembargadora Onilza Abreu Gerth. Saiba mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.