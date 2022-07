Justiça dá 48 horas para empresas reestabelecerem energia em Nova Olinda do Norte

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas deu um prazo de 48 horas para que as empresas Amazonas Energia e Oliveira Energia e Geração restabeleçam a energia de Nova Olinda do Norte, no Amazonas.

Conforme a decisão, caso haja descumprimento da determinação haverá multa diária no valor de R$ 100 mil. O município está há quase 9 dias sem energia. Segundo a juíza Lina Marie Cabral, a decisão visa garantir que "a população receba um serviço adequado às suas necessidades hodiernas", disse Cabral.

"Determino que a Requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize as adequações técnicas necessárias na linha de transmissão responsável pelo suprimento de energia elétrica no município de Nova Olinda do Norte, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento", afirmou a juíza no documento.