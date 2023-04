Justiça autoriza e Joelma faz show neste sábado no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas autorizou a Prefeitura de Urucurituba, a 218 quilômetros de Manaus, a contratar os shows de Joelma e Simone Mendes na 18ª Festa do Cacau, que acontece neste fim de semana.

No entanto, devido à decisão inicial do último dia 17, que suspendia os shows, a apresentação de Simone marcada para a sexta-feira (28) foi cancelada. Já Joelma realiza sua apresentação neste sábado (29), na segunda noite do evento.

O Ministério Público do Amazonas acionou o Superior Tribunal de Justiça para impedir as contratações das cantoras, que foram proibidas pela justiça da Comarca de Urucurituba no último dia 17, devido ao valor da contratação de R$ 600 mil para os shows e o risco aos cofres públicos. No entanto, na decisão do TJAM, o desembargador Abraham Campos Filho concluiu que o MP não apresentou provas para indicar as supostas falhas nas prestação dos serviços públicos essenciais.