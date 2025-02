Jovem de 17 anos morre em acidente entre moto e caminhão no Careiro

Manaus/AM – Um jovem de 17 anos, identificado como Juan Migueis do Carmo, morreu neste fim de semana durante um acidente de motocicleta no município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas.

A tia da vítima contou Juan pilotava o veículo, por volta das 15h, no último sábado (22), quando colidiu com a traseira de um caminhão que transportava um boi no Ramal Autaz Mirim, no Nova Esperança.

Com o impacto, a vítima ficou gravemente ferida e precisou ser levado ao hospital da cidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, em Manaus, mas não resistiu.