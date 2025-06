Jornalista amazonense Cláudia Tavares morre aos 61 anos

O velório de Cláudia Tavares será nesse sábado (07) no cemitério São Francisco Xavier, das 13h30 às 14h, na Rua Monsenhor Manuel Gomes, 155, bairro Caju, no Rio de Janeiro.

Cláudia estava em tratamento desde setembro do ano passado após descobrir a doença ao passar mal durante uma aula de spinning. Ela já tinha passado por uma cirurgia, mas a remoção total do tumor não foi indicada para não comprometer suas funções motoras.

Manaus/AM - A jornalista amazonense Cláudia Tavares morreu aos 61 anos, nesta sexta-feira (06), no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer no cérebro.

