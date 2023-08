Inscrições para Vestibular e SIS da UEA encerram nesta semana no Amazonas

As provas acontecem nos dias 22 de outubro de 2023 para os candidatos do SIS - Acompanhamento I, II e III, e 23 de outubro de 2023 (conhecimentos gerais) e 24 de outubro de 2023 (conhecimentos específicos e redação) para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

No total, são disponibilizadas 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior). Além disso, a UEA oferta 1.142 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 344 vagas para indígenas.

Manaus/AM - As inscrições para o Vestibular 2023, acesso 2024, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) encerram na próxima quinta-feira (31). A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 para o Vestibular e R$ 70 para o SIS.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.