IComp e projeto SUPER divulgam novos editais para acadêmicos da Ufam

Manaus/AM - O Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (IComp/Ufam) em parceria com a Coordenação do Projeto Samsung-UFAM para Educação e Pesquisa (SUPER), realizou, na última sexta-feira (27), uma Live para apresentar aos acadêmicos os dois novos editais nas áreas de Iniciação Científica e Tecnológica Jr, além de Monitoria nas Capacitações em Computação.

Para concorrer as bolsas no valor de até R$ 900,00, os alunos precisam estar matriculados nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software ou Engenharia da Computação. As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 30 de janeiro.

Para o professor e coordenador da Task WP2, Alexandre Passito, o projeto SUPER além de ajudar a formar os alunos a adquirir experiências técnicas e acadêmicas, permite que eles tenham sucesso no mercado de trabalho.

“O SUPER permite a inovação, temos a parte de pesquisas onde desenvolvemos novas tecnologias e integração de nossas unidades acadêmicas na capital e no interior do estado, como em Itacoatiara (a 270 km de Manaus). Nossos alunos contam com um orientador que os acompanha nas atividades dentro da universidade e ajuda na realização de grandes projetos", finalizou.

Sobre os editais e inscrições

O edital 013/2023 - Iniciação Científica e Tecnológica Jr oferece 48 vagas com bolsas de R$ 600,00 (seiscentos reais) e a carga horária de 10 horas semanais. Ambas serão divididas em 26 para o curso de Ciência da Computação e 22 para o de Engenharia de Software. Os alunos podem se inscrever por meio do formulário: https://forms.gle/vPvsQ8PuucfgfJF26.

O edital 014/2023 - Monitoria nas Capacitações em Computação oferece 9 vagas, bolsa de R$ 900,00 (novecentos reais) e carga horária de 12 horas semanais. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 23/01/2023 até o dia 30/01/2023 pelo formulário: https://forms.gle/3KmUQBGg1mGvDMbZA.

Sobre o SUPER

O SUPER é um projeto entre a SAMSUNG e a UFAM que visa estimular a capacitação e a pesquisa em 11 cursos de graduação da universidade. Em Manaus, os cursos envolvidos são os Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Engenharia de Produção e Design.

Já no Campus de Itacoatiara os cursos abrangidos são Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.