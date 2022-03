Gasolina chega a custar R$ 7,99 no interior do Amazonas após aumento da Petrobras

Ainda hoje, o Procon Amazonas chegou a visitar alguns postos do Estado, que alteraram os valores do combustível. Os postos que forem notificados deverão entregar ao orgão informações detalhadas sobre os valores de compra e venda, nos últimos três meses, dados que serão analisados.

Manaus/AM - Após a Petrobras anunciar que vai reajustar o preço da gasolina nesta sexta-feira (11), nesta quinta-feira (10), postos de Manaus já estão vendendo o combustível a R$ 7,19. No interior do estado, o preço do combustível é ainda maior, sendo comercializado em R$ 7,99 em Parintins e quase R$ 7,50 em Tefé.

