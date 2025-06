Garantido leva galera ao delírio e homenageia bois de todo o Brasil; vídeo

GARANTIDO INICIA SUA ÚLTIMA APRESENTAÇÃO DE 2025!



Israel Paulain, Item 1, inicia o espetáculo do Boi Garantido neste domingo (29), ao som de “Perrecheólogia” na flauta e na voz da Galera Encarnada.#Parintins2025NaACrítica #FestivalDeParintins2025 #BoiGarantido pic.twitter.com/4cLSu7lH8Z — A Crítica (@tvacritica) June 30, 2025

Manaus/AM - O Boi Garantido entrou na arena em uma alegoria que representa os bois de todas as regiões do país para celebrar essa tradição que atravessa gerações. A apresentação aconteceu, na noite deste sábado (29), durante a 3ª e última noite de apresentações no Festival de Parintins, no Amazonas.

Com o tema "o boi é brinquedo, mas não é brincadeira", o apresentador Israel Paulain destacou as palavras do Mestre Lindolfo Monteverde, fundador do Boi da Baixa de São José. Ele começou o espetáculo ao som de “Perrecheólogia” na flauta.

Um dos momentos mais marcantes da noite também foi a galera, item 19, ao delírio na arena do Bumbódromo com a toada 'Camisa encarnada'.