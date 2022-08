Familiares dão detalhes sobre estado de vítimas de acidente em Festival de Cirandas de Manacapuru

Manaus/AM – Familiares das vítimas do acidente com uma alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru, que estão internadas no Hospital João Lúcio, deram detalhes do estado de saúde dos cirandeiros.

Segundo Alcilene Marques, tia de Bruno Costa Souza, o rapaz está internado na UTI em coma induzido e tem três drenos colocados no corpo, sendo dois no abdômen e um no pescoço.

“Eu fui lá com o doutor, o ortopedista e o neurologista e eles falaram todos do mesmo jeito, falaram a real, que eles estavam prestando o melhor recurso para ele, mas que a situação é grave”.

Bruno sofreu várias lesões e durante a transferência para Manaus, teve duas paradas cardíacas e precisou ser reanimado.

A mãe de uma jovem, identificada como Thaís da Silva, 24, contou que a filha estava inconsciente quando foi trazida para Manaus e que teve crises de vômito durante todo o trajeto.

“Ela veio de lá dormindo e provocava, ela estava com o rosto bem inchado, o olho também”, desabafa.

A mulher ainda tenta ter mais informações sobre o estado de saúde de Thaís e disse que aguarda há várias horas o boletim médico da filha.

Ela não vê a moça desde a entrada dela no Hospital João Lúcio. O irmão de Thaís também estava na apresentação e ficou ferido, ele era um dos puxadores da Ciranda Flor Matizada.

