Ex-cantor do Água Cristalina, Armando Lessa desaparece durante viagem no Amazonas

A mãe do cantor contou ao Portal do Holanda que a Polícia Civil está pegando depoimentos de todos que estavam a bordo do barco para saber o paradeiro do jovem.

Segundo a Sirlei, mãe de Armando, o jovem foi visto pela última vez no município de Barcelos, quando a voadeira "Expresso Kedson Araújo III" fez uma parada. Mas quando a embarcação fez outra parada em Santa Isabel do Rio Negro, a tripulação percebeu que Armando não estava mais a bordo.

