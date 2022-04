Entrega de cartões do Auxílio Estadual no interior do Amazonas começa na próxima semana

Manaus/AM – A entrega dos cartões do Auxílio Estadual para beneficiários do interior do Amazonas entra na segunda fase a partir da próxima segunda-feira (25).

De acordo com o governo, as famílias contempladas nesta etapa poderão fazer a retirada do cartão do dia 25 ao dia 29 de abril, das 8h às 16h, nos pontos de entrega montada em cada cidade.

O benefício de 150 reais mensais é destinado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para saber se foi contemplado e o endereço da entrega é necessário consultar o site www.auxílio.am.gov.br ou ligar para o telefone 0800 740 7444.