Polícias Civil e Militar do Amazonas recebem arsenal com mais de 3 mil armas

Manaus/AM – Policiais militares e civis do Amazonas receberam na manhã desta quinta-feira (21), mais de 3 mil armas novas para ajudar a reforçar a segurança em Manaus e nos municípios do interior do estado.

Além do arsenal, as corporações também ganharam novas viaturas e dois helicópteros destinado ao Departamento de Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

Ao todo, os policiais militares receberam 2,9 mil armas e os policiais civis ganharam outras 300. Este é o segundo lote do novo armamento entregue neste ano. No início de março, as corporações já tinham recebido mais de 3,8 mil pistolas 9 milímetros.