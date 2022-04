BR-174 segue interditada para remoção de combustível de caminhão que tombou na pista

Manaus/AM – Parte do caminhão tanque que tombou com mais de 34 mil litros de combustíveis no KM 40 da BR-174, continua na pista nesta quinta-feira (21).

Os funcionários da empresa estão desde as primeiras horas da manhã do feriado realizando a transferência do combustível para um outro veículo, mas o trabalho precisa ser feito de forma cuidadosa por se tratar de um material altamente inflamável.

E enquanto a equipe tenta remover completamente a carga, a Polícia Rodoviária Federal segue orientando o trânsito que está parcialmente bloqueado no local.

No trecho, flui apenas uma faixa da estrada que tem a liberação para os dois sentidos alternados por um agente. Além do bloqueio, os motoristas que pegam o caminho rumo ao município de Presidente Figueiredo também devem ficar atentos, pois a chuva é constante na área e o tráfego intenso por conta do feriado prolongado.