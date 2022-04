Cerca de 20 mil pessoas devem sair de Manaus no feriado prolongado

Manaus/AM - Está sendo estimado que cerca de 20 mil pessoas devem deixar Manaus por meio dos transportes rodoviário e hidroviário intermunicipal durante o feriado prolongado. Os números são da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) que fará mais de 1.100 fiscalizações nesse período.

Dados

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETH) acredita que 7.500 passageiros deixem, em quatro dias, Manaus com direção a outras cidades do estado. As equipes da Arsepam devem realizar o total de 800 fiscalizações nos modais regular (viagens entre terminais rodoviários), semiurbano (Manaus-Iranduba-Iranduba-Manaus), fretamento eventual e contínuo.

O DETR ressaltou que, normalmente, as principais ocorrências apresentadas pelos operadores dos veículos são lotação excedente, atraso dos ônibus, falta de cadastro junto à Agência Reguladora e seguro vencido. No entanto, nem todos os casos geram auto de constatação – penalidade que pode resultar em multa de até R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra).

Por sua vez, o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) estima que 12.500 passageiros optem por deixar Manaus por intermédio de embarcações. Os fiscais devem efetuar 300 vistorias no período.

A Ouvidoria da Arsepam conta com atendimento 24 horas para receber denúncias e sanar dúvidas, por meio do WhatsApp (92) 98408-1799.

Postos

No modal rodoviário, as fiscalizações ocorrem no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, bairro Flores, zona centro-sul; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte; e Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte.

No hidroviário, as abordagens acontecem no Porto de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, no Centro; e no Porto da Ceasa, Distrito Industrial, zona sul.

A Operação Viagem Segura

Feriado de Tiradentes conta com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).