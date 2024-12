DFC aprova 37 milhões de dólares para projetos de reflorestamento na Amazônia

Manaus/AM - O U.S. International Development Finance Corporation (DFC) aprovou um empréstimo de 37 milhões de dólares para a Mombak, visando expandir os esforços da empresa em reflorestamento sustentável no Brasil. Novas florestas serão plantadas em municípios da Amazônia brasileira, criando empregos diretos e indiretos, fortalecendo a cadeia de valor do reflorestamento na região e restaurando algumas das áreas mais degradadas da Amazônia.

A iniciativa busca restaurar áreas degradadas em ecossistemas críticos, gerando impacto significativo na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. As operações da Mombak concentram-se no estado do Pará, com o plantio realizado utilizando espécies nativas e biodiversas.

Esse investimento faz parte do crescente portfólio de soluções baseadas na natureza da DFC, uma área na qual a agência tem se destacado como inovadora. A DFC utiliza ferramentas como seguro contra riscos políticos, empréstimos, assistência técnica e investimentos em participações para o setor. A agência foca em soluções baseadas na natureza como uma ferramenta essencial para sequestrar carbono, fortalecer comunidades contra os piores efeitos das mudanças climáticas e proteger ecossistemas frágeis.

“Nossa parceria com a Mombak é um ótimo exemplo do que é possível quando instituições de desenvolvimento e empresas do setor privado empregam mecanismos de mercado inovadores para restaurar a biodiversidade”, disse Ella DeBlois, diretora regional da DFC para a América Latina. “Podemos proteger recursos críticos para o planeta enquanto criamos empregos e revitalizamos comunidades locais.”

Com três fazendas no Pará até o momento, o projeto proporciona co-benefícios, ajudando a reverter a perda de biodiversidade, melhorar a qualidade da água e impactar positivamente as comunidades onde opera. O reflorestamento da Mombak será 100% com espécies nativas, proporcionando habitat para inúmeras plantas e animais, restaurando os ciclos hidrológicos locais e gerando mais empregos por hectare do que as áreas de pastagem que substitui.

A Mombak já arrecadou mais de 150 milhões de dólares para investir em projetos de restauração do bioma amazônico. Mais de 3 milhões de árvores já foram plantadas na primeira fazenda da empresa, em operação desde abril de 2023, no município de Mãe do Rio, Pará, gerando empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e aprimorando a cadeia de valor do reflorestamento.

De acordo com Peter Fernandez, CEO e cofundador da Mombak, o financiamento é um marco para a indústria emergente de remoção de carbono no Brasil. “O apoio da DFC à restauração florestal demonstra o poderoso papel do mercado em promover a sustentabilidade climática e o crescimento socioeconômico. Podemos continuar expandindo a Mombak, entregando um retorno triplo — econômico, social e ambiental — sobre o investimento.”

Além disso, por meio de um modelo de parcerias rurais com pecuaristas, outras áreas degradadas também estão sendo restauradas em municípios do Pará. Além dos impactos ambientais positivos, o reflorestamento permitirá a geração de créditos de carbono para o mercado voluntário internacional, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nº 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e nº 15 (Vida Terrestre).

Sobre a DFC:

O U.S. International Development Finance Corporation (DFC) é a instituição de financiamento para o desenvolvimento do governo dos Estados Unidos. A DFC faz parcerias com o setor privado para financiar soluções para os desafios mais críticos enfrentados pelo mundo em desenvolvimento. Investimos em setores como energia, saúde, infraestrutura, agricultura, pequenas empresas e serviços financeiros. Os investimentos da DFC seguem altos padrões e respeitam o meio ambiente, os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores.