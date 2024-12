Defensoria divulga vagas de estágio e residência jurídica em Maués; confira

A prova do Programa será realizada, no dia 31 de janeiro de 2025, às 09h, também na sede da Defensoria Pública em Maués.

O residente poderá permanecer no programa por até três anos. A bolsa mensal para os residentes é de R$ 2.032,00, mais auxílio-transporte no valor de R$ 167,20.

Residência Jurídica O candidato a residente deve ser bacharel em Direito ou estar matriculado no último ano da faculdade (9º ou 10º período), contanto que, no ato da admissão, já esteja graduado.

O contrato de estágio é para 12 meses, podendo ser prorrogado. Ao estagiário será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 1.251,65, mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00.

Estágio multidisciplinar Poderão participar do processo seletivo para o estágio estudantes de nível superior (qualquer curso) de instituições públicas ou privadas de ensino superior, credenciadas pelo órgão competente e devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), regularmente matriculados e com frequência efetiva em dia.

Para participar das seleções, os candidatos devem encaminhar a documentação completa, como fotos do RG, CPF, diploma (ou declaração de conclusão de curso), ou declaração de matrícula, e currículo, bem como a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme o anexo II do edital, para o e-mail [email protected] .

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para dois processos seletivos, visando o preenchimento de vagas de estágio em graduação e residência jurídica em Maués, conforme os editais nº 88 e 89/2024. As inscrições seguem até o dia 10 de janeiro de 2025.

