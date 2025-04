Ipem-AM reforça fiscalização para proteger consumidores nas compras de páscoa

Manaus/AM - O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) deu início à operação Páscoa 2025, de 7 a 14 de abril, com o objetivo de fiscalizar produtos consumidos nesta época, como ovos de chocolate e pescados congelados. A ação, coordenada pelo Inmetro, verifica se o peso líquido informado nas embalagens está correto e busca assegurar que os consumidores recebam o que foi prometido, excluindo a camada de gelo ou embalagem dos produtos pré-medidos.

O diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, destacou o compromisso em garantir práticas comerciais justas, promovendo a proteção do consumidor. Além disso, os ovos de Páscoa com brinquedos passam por análise rigorosa para certificar segurança e adequação à faixa etária. Também foram apontados cuidados com embalagens de materiais que podem oferecer riscos, como grampos e arames, especialmente para crianças pequenas.

Para relatar irregularidades ou esclarecer dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Ipem-AM por telefone ou pelas redes sociais. A operação visa reforçar a importância de produtos em conformidade com as normas e proporcionar uma experiência segura para a população durante a Páscoa.