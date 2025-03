David Almeida aciona Justiça para receber recursos do Governo do Amazonas

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta semana que entrou com uma ação judicial para cobrar repasses do Governo do Amazonas destinados ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e à Farmácia Básica, afirmando que os recursos não estão sendo repassados há anos.

"Nós ajuizamos uma ação que chega aí a R$ 250 milhões para ver se o governo paga. Muito dificilmente vão pagar o que estão devendo, mas que corrija daqui para frente. Estou fazendo uma crítica construtiva para mostrar para vocês a dificuldade que a prefeitura tem. Temos um orçamento que é em torno de 20% menor do que é orçamento do estado”, disse Almeida em solenidade de entrega de 15 ambulâncias para a frota do Samu na manhã de quinta-feira (27), no Centro de Manaus.

Almeida explicou que, apesar de a verba ser de origem federal e estadual, o Governo do Amazonas não tem cumprido sua obrigação constitucional de repassar os 25% que cabem ao Estado. Ele afirmou ainda que já fez pedidos à equipe estadual, mas não obteve resposta até o momento.

O Governo do Amazonas, em nota divulgada nesta sexta-feira (28), respondeu às declarações do prefeito destacando que, nos últimos anos, tem assumido responsabilidades da Prefeitura na área de saúde. O Governo disse ainda que solicitará extrajudicialmente a devolução dos recursos investidos em serviços de responsabilidade da Prefeitura nos últimos seis anos.