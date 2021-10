CPI: Omar diz que pode pedir a relator que indicie membros da Conitec

De acordo com o Uol, Aziz disse ainda que poderá conversar com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), para que coloque em seu relatório final a possibilidade de indiciar os membros da Conitec, se o órgão não se manifestar antes do encerramento dos trabalhos do coleg

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que não descarta a possibilidade de que os trabalhos da comissão sejam adiados, caso a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), órgão do Ministério da Saúde, não se manifeste sobre o uso do chamado "kit covid"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.