Corregedoria do TJAM forma grupo que reforça monitoramento de demandas predatórias no Amazonas

Manaus/AM- O Tribunal de Justiça do Amazonas criou um grupo de trabalho para monitorar demandas judiciais que possam prejudicar a regularidade dos serviços judiciários e cartorários no estado. O grupo, chamado NUMOPEDE, foi instituído pela Corregedoria-Geral de Justiça e é formado por juízes e servidores indicados pelo Corregedor Geral de Justiça, Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos. Saiba mais em Amazonas Direito.

