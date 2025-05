Construção da ponte sobre o Rio Curuçá avança na BR-319 e chega a 75% de execução

Manaus/AM - A construção da nova ponte sobre o Rio Curuçá, no km 23,1 da BR-319/AM, no município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, está em fase final. Com 75% dos trabalhos já concluídos, a obra é executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e conta com um investimento de aproximadamente R$ 27,3 milhões do Governo Federal.

As obras foram retomadas em dezembro de 2024 e a previsão é de que tudo esteja pronto no segundo semestre de 2025.

A ponte já teve toda a infraestrutura finalizada e metade da mesoestrutura construída. No momento, as equipes trabalham na instalação das vigas metálicas que formarão a base da travessia.

Quando pronta, a nova ponte terá 150 metros de comprimento por 13 metros de largura, com duas faixas de rolamento de 4,6 metros cada e acostamentos de 1,5 metro.