Concurso da PM reabre inscrições com vagas para Farmacêutico-Bioquímico no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo concurso público da Polícia Militar do Amazonas, anunciou nesta sexta-feira (14) a reabertura do prazo de inscrições exclusivamente, para o cargo Aluno Oficial de Saúde Farmacêutico-Bioquímico. O período de inscrição vai até às 16h do próximo domingo (23), horário de Manaus/AM. A taxa é no valor de R$ 180 e o pagamento poderá ser efetuado até as 16h de segunda-feira (24), primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições. Poderão se inscrever profissionais com formação que atenda as atribuições e requisitos do cargo. A banca informa ainda que serão admitidos profissionais biomédicos visto que o conhecimento necessário para atuação no cargo é atendido também pelo profissional de Biomedicina. Em nota, a FGV informou que a data da prova "somente para o cargo Aluno Oficial de Saúde Farmacêutico-Bioquímico será informada em até 15 dias antes da aplicação da prova" e que a aplicação das provas objetivas para todos os demais cargos, marcada para o dia 06 de fevereiro, permanecem inalterados. Confira abaixo o comunicado na íntegra da FGV; Clique para baixar arquivo





